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Где нашли неандертальца и как это место выглядит сейчас?

Где нашли неандертальца и как это место выглядит сейчас?

Про неандертальцев все мы слышали хотя бы раз. Достаточно вспомнить школьную программу. Но знаете ли вы, откуда вообще взялся этот термин — «неандерталец»? Чтобы отыскать ответ, отправляемся в долину Неандерталь, которая находится в 10 километрах к востоку от Дюссельдорфа.

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