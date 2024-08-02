Где нашли неандертальца и как это место выглядит сейчас?

Про неандертальцев все мы слышали хотя бы раз. Достаточно вспомнить школьную программу. Но знаете ли вы, откуда вообще взялся этот термин — «неандерталец»? Чтобы отыскать ответ, отправляемся в долину Неандерталь, которая находится в 10 километрах к востоку от Дюссельдорфа.