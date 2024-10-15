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Новости экономики России

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Наиболее негативные риски, связанные с окончанием лицензии OFAC, не реализовались

Наиболее негативные риски, связанные с окончанием лицензии OFAC, не реализовались

В центре внимания. В понедельник глобальный рынок показывал преимущественно восходящую динамику. Принципиально значимых событий вчера не было, но давление на отдельные активы оказала публикация слабой экономической статистики в Китае (см.

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