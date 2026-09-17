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Курские новости

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Курский министр образования объяснила, почему не работают электронные дневники

Курский министр образования объяснила, почему не работают электронные дневники

Приложение «Госуслуги Моя школа» в Курской области до сих пор не работает полноценно из-за сложности наполнения данными, неполные сведения появятся у всех пользователей в ближайшие дни.

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