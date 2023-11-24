С опорами и 460-метровым тоннелем. Как идет строительство развязки в Барнауле

Уникальный для города дорожный объект будет достроен в декабре 2024 года Строительство развязки в Барнауле/Фото: Екатерина Смолихина Многоуровневая развязка в Барнауле на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор готова примерно на 40%.