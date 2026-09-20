Виталий Вовченко: Голосование — это гражданский долг каждого жителя нашей страны

Председатель Смоленского областного совета ветеранов Виталий Вовченко высказался о важности участия в выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, которые проходят по всей стране с 18 по 20 сентября: «Сколько себя помню, я всегда участвую в голосованиях любого уровня и считаю, что это гражданский долг, который должен выполнять каждый житель нашей страны.
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