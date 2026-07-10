Turkey Seeks Moscow Permission To Offload S-400s, Paving Way For US F-35 Deal In a move that could break a years-long defense procurement deadlock with Washington, Turkey is finalizing the sale of its Russian S-400 air defense systems to Gulf states, potentially clearing the way for Ankara to buy US F-35 fighter jets, Turkish newspaper Hurriyet reports Friday.
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