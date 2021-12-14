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Без названия

Иногда, читая книги или статьи, нахожу "вкусные" цитаты. Некоторые особо трогают. Разрешите мне делиться ими с вами? "Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях.

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