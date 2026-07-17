Токаренко: создание российских программ для зарубежных платформ бессмысленно

Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко заявил в эфире радио "Комсомольская правда", что создание отечественных программ является бессмысленным без контроля над операционными системами (ОС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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