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Аргументы и Факты

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Трамп планирует ввести новые пошлины против нескольких стран

Трамп планирует ввести новые пошлины против нескольких стран

По информации издания Financial Times, ссылающегося на свои источники, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может уже на этой неделе объявить о введении дополнительных торговых пошлин в отношении целого ряда государств.

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