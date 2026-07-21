Трамп планирует ввести новые пошлины против нескольких стран

По информации издания Financial Times, ссылающегося на свои источники, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может уже на этой неделе объявить о введении дополнительных торговых пошлин в отношении целого ряда государств.
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