Трамп помиловал бывшего главу Nikola Motor, осуждённого за обман с электрическими грузовикамиПрезидент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал полное и безусловное помилование основателя Nikola Motor Тревора Милтона (Trevor Milton), ранее осуждённого за обман инвесторов.
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