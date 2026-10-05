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Спорт Уик-Энд

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Карпукас – о «Локомотиве»: В прошлом году у нас была потрясающая команда. На данный момент РПЛ чуть потерял её…

Карпукас – о «Локомотиве»: В прошлом году у нас была потрясающая команда. На данный момент РПЛ чуть потерял её…

Бывший полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас, который выступает за «Зенит», в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах железнодорожников в этом сезоне.

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