Китай передал первый в мире автовоз на 10 800 автомобилей с солнечной электростанцией мощностью 200 киловатт

Первый в мире автовоз на 10 800 автомобилей с солнечной электростанцией мощностью 200 киловатт / © People’s Daily Судно, построенное компанией Guangzhou Shipyard International (GSI), способно перевозить до 10 800 автомобилей и сочетает использование солнечной энергии с двухтопливной силовой установкой, работающей на сжиженном природном газе (СПГ) и традиционном судовом топливе.