Булос и Дбейба обсудили военное сотрудничество США и Ливии

Старший советник президента США по делам Африки, Массад Булос, и премьер-министр Ливии, Абдель Хамид Дбейба, провели переговоры о перспективах усиления военного сотрудничества с США и путях объединения Ливии, разорванной внутренним конфликтом после 2011 года.