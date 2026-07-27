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Царьград

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Булос и Дбейба обсудили военное сотрудничество США и Ливии

Булос и Дбейба обсудили военное сотрудничество США и Ливии

Старший советник президента США по делам Африки, Массад Булос, и премьер-министр Ливии, Абдель Хамид Дбейба, провели переговоры о перспективах усиления военного сотрудничества с США и путях объединения Ливии, разорванной внутренним конфликтом после 2011 года.

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