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Российский «Ясень-М» прошел в 25 милях от побережья США

Российский «Ясень-М» прошел в 25 милях от побережья США

Группа кораблей ВМФ России в составе ракетного фрегата «Адмирал Горшков», носителя гиперзвуковых ракет «Циркон», и атомной подводной лодки «Казань» проекта прошла на удалении не более 30 км от юго-восточного берега Флориды.

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