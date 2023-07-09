"Многие спрашивают в комментариях и в личку: что значит и как могло случиться, что убийцы детей и мирных жителей Новороссии - командиры "Азова", сдавшиеся в плен в Мариуполе, вернулись на Украину?"

Владимир Андрианов

Хочется много написать, но лезет один мат. У нас в России, что одиночных камер небыло для этих мразей-озовцев? Я все больше убеждаюсь в правоте Пригожина. Не знаю какой у него был план, но кремлевские соплежуи серьезно обосрались. Не видно и не слышно ни Володина, ни Брода, ни Руденко, ни Бастрыкина, все языки в задницу засунули. Один этот, лихой и придурковатый, пытается что-то промямлить о нарушении каких- то договоренностей. О нас уже в открытую ноги вытирают, а мы все пытаемся рассказать какие мы благородные и как хреново живет Запад и Америкуа. Из разговоров "на кухнях", можно сделать вывод, что рейтинг Верховного стремительно падает, как бы нас не пытались убедить в обратном - зомбоящики и продажные СМИ. Лично я все меньше верю в "гениальность многоходовок", которыми пытаются прикрыть откровенные провалы. Вера пошатнулась. Я, конечно, не весь народ, но я его часть, которая, до недавнего времени, беззаветно верила во все, что прилетало из-за Кремлевской стены.