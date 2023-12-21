В МГМУ Сеченова создают нейлоновые импланты для восстановления нервов после травм

Команда ученых из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН предложили восстанавливать поврежденные нервы с помощью кондуитов – крошечных цилиндров, заполненных нейлоновыми нановолокнами.
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