Лавров: Прибалтика стала ядерной боеголовкой НАТО против России

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 29 июля выступил с программной речью, в которой заявил, что предлагаемая Западом схема урегулирования украинского конфликта — сначала перемирие, затем ввод иностранных вооруженных сил и только потом переговоры — является не мирной инициативой, а ультиматумом .