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Лавров: Прибалтика стала ядерной боеголовкой НАТО против России

Лавров: Прибалтика стала ядерной боеголовкой НАТО против России

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 29 июля выступил с программной речью, в которой заявил, что предлагаемая Западом схема урегулирования украинского конфликта — сначала перемирие, затем ввод иностранных вооруженных сил и только потом переговоры — является не мирной инициативой, а ультиматумом .

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