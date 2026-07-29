Лавров: Прибалтика стала ядерной боеголовкой НАТО против России

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 29 июля выступил с программной речью, в которой заявил, что предлагаемая Западом схема урегулирования украинского конфликта — сначала перемирие, затем ввод иностранных вооруженных сил и только потом переговоры — является не мирной инициативой, а ультиматумом .
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