Блокадники, проживающие за рубежом, возвращаются в Петербург

В преддверии 81-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады В честь празднования 81-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 25 января в Петербург прибыли блокадники, ныне проживающие за рубежом.