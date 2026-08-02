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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егоров и Шамсутдинова стали победителями на дистанции 26 км «Карабаш Фест 2026. Трейл». Также прошли соревнования по свимрану и плавание

1 и 2 августа в поселке Карабаш (Республика Татарстан) прошел спортивный фестиваль «Карабаш Фест 2026».

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