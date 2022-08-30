В Новгородской области сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили беременную женщину в родильный дом

В Новгородской области сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили беременную женщину в родильный дом

В адрес руководства городской Госавтоинспекции поступили слова благодарности инспекторам дорожно-патрульной службы от жителя Новгородского района.

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