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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниловым интересовался «Марсель». ЦСКА не готов продать 18-летнего защитника (Анар Ибрагимов)

« Марсель » проявлял интерес к центральному защитнику ЦСКА Кириллу Данилову. Однако московский клуб не готов продать 18-летнего футболиста, сообщил журналист Анар Ибрагимов.

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