Мирошник: Европа не позволит урегулировать конфликт на Украине

Европа в ближайшей перспективе не позволит урегулировать конфликт на Украине, поэтому России необходимо быть готовой к длительным боевым действиям, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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