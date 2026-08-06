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Мирошник: Европа не позволит урегулировать конфликт на Украине

Мирошник: Европа не позволит урегулировать конфликт на Украине

Европа в ближайшей перспективе не позволит урегулировать конфликт на Украине, поэтому России необходимо быть готовой к длительным боевым действиям, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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