За девять месяцев текущего года в Тамбовской области введено 312,106 тысячи квадратных метров жилья. Это составляет 107% к аналогичному периоду 2025 года.
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