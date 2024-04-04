ФСБ пресекла преступную деятельность «черных банкиров» в Запорожской области и ДНР

Сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), которая незаконно обналичивала гривны на территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).
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