Курганцы обсуждают, что у дома молодежи заберут помещение в центре города

Курганцы обсуждают, что у дома молодежи (КДМ) планируют забрать помещение по улице Карла Маркса, 40. Зал, в котором занималась студия инклюзивного творчества «Многогранник», якобы уже закрыли для занятий с инвалидами.
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