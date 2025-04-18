На Украине рассказали, чего они ожидают от союзников после прекращения огня

Военный обозреватель Николай Белесков видит прагматичный план устойчивого мира на Украине. Первый шаг, конечно, — прекращение огня, потом — европейские союзники закрывают небо над Украиной и помогают наземными силами при более плотной, чем сейчас, финансовой поддержке.