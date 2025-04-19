Русская керамика для Марса прорыв который изменит космос навсегда...

ОС

Олег Солосин

1. Цивилизованность обязывает изменить название статьи: "Российская керамика для Марса - прорыв, который изменит космос навсегда... ". 2. Мало кто представляет, какой информацией о Марсе обладают американцы благодаря марсоходам и почему активны в добывании такой информации китайцы. 3. Реальная информация о Марсе - гигантский стимул для ученых США активизироваться в своих исследованиях, гигантский положительный, вдохновляющий стимул для властей качественно улучшить свою работу, поскольку шанс реальных контактов с жителями соседней планеты очень далек от фантазий.