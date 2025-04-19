Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Абрикосс88 Абри
    О состоятельном человеке можно почитать в романе "Обломов". Интересно, как на человека влияет его состояние. Иван Але...О мажорах — а что...
  • В С
    Продолжаем традиции Виталия Чуркина.📡 США потребовал...
  • Иван Агеев
    И что же у тебя отняли? Лично?Грабёж средь бела...

Русская керамика для Марса прорыв который изменит космос навсегда...

Русская керамика для Марса прорыв который изменит космос навсегда...

2025 год. Человечество стоит на пороге колонизации Марса, и Россия снова впереди. В то время как мировые СМИ обсуждают SpaceX и NASA, в тишине лабораторий РКК "Энергия" рождается технология, способная перевернуть представление о межпланетных миссиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОС
Олег Солосин
1. Цивилизованность обязывает изменить название статьи: &quot;Российская керамика для Марса - прорыв, который изменит космос навсегда... &quot;. 2. Мало кто представляет, какой информацией о Марсе обладают американцы благодаря марсоходам и почему активны в добывании такой информации китайцы. 3. Реальная информация о Марсе - гигантский стимул для ученых США активизироваться в своих исследованиях, гигантский положительный, вдохновляющий стимул для властей качественно улучшить свою работу, поскольку шанс реальных контактов с жителями соседней планеты очень далек от фантазий.
Ответить
12 час.
Иван Агеев
Это ты о чём? Статью Маска из твита тиснул?
Ответить
11 час.
Александр Пелимский
ну дык и вояджер туеву хучу лет летит и подаёт нам голоса, и с электроникой порядок, несмотря на радиацию.....
Ответить
4 час.
наверх