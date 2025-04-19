2025 год. Человечество стоит на пороге колонизации Марса, и Россия снова впереди. В то время как мировые СМИ обсуждают SpaceX и NASA, в тишине лабораторий РКК "Энергия" рождается технология, способная перевернуть представление о межпланетных миссиях.
Русская керамика для Марса прорыв который изменит космос навсегда...
Комментарии
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ОС
Олег Солосин
1. Цивилизованность обязывает изменить название статьи: "Российская керамика для Марса - прорыв, который изменит космос навсегда... ". 2. Мало кто представляет, какой информацией о Марсе обладают американцы благодаря марсоходам и почему активны в добывании такой информации китайцы. 3. Реальная информация о Марсе - гигантский стимул для ученых США активизироваться в своих исследованиях, гигантский положительный, вдохновляющий стимул для властей качественно улучшить свою работу, поскольку шанс реальных контактов с жителями соседней планеты очень далек от фантазий.
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12 час.
Иван Агеев
Это ты о чём? Статью Маска из твита тиснул?
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11 час.
Александр Пелимский
ну дык и вояджер туеву хучу лет летит и подаёт нам голоса, и с электроникой порядок, несмотря на радиацию.....
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4 час.
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