Говорите, женское тело обесценивается? Мужское обесценивается еще сильнее!

Lupen Dupa Стесняюсь, но таки спрошу вас о том, в каком лютом Мухосранске вы обретаетесь, что там открытие газа, и его поджиг выполняются в два приёма? Мне нужно знать точно, чтобы избегать этого населённого пункта, всеми силами...:)

Н НС зря вы так! У очень многих людей в самых обычных городах газ зажигается спичками - ничего особенного. Особенно если люди пожилые,пенсионеры - они так привыкли,да и денег у них нет на навороченную плиту, живут с той,какая есть. Кроме спичек есть ещё пьезозажигалки, есть зажигалки от сети(которые громко трещат), а можно просто взять одноразовую зажигалку в которой кончился газ и зажигать искрами от неё. Наконец - на дачах часто плиты старые.