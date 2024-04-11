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  • НС
    Все статейки этой мадам пронизаны ненавистью к мужчинам, самовосхвалением и превращением отношений между мужчинами и ...Говорите, женское...
  • НС
    зря вы так!  У очень многих людей в самых обычных городах газ зажигается спичками - ничего особенного. Особенно если ...Говорите, женское...
  • Lupen Dupa
    Стесняюсь, но таки спрошу вас о том, в каком лютом Мухосранске вы обретаетесь, что там открытие газа, и его поджиг вы...Говорите, женское...

Говорите, женское тело обесценивается? Мужское обесценивается еще сильнее!

Говорите, женское тело обесценивается? Мужское обесценивается еще сильнее!

То тут, то там читаю об инфляции женских тел, назовем это так. Мол, пока женщина молода и прекрасна, а также стройна, она легко может жить припеваючи, выставлять требования, ждать ухаживаний и подарков.

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Комментарии
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Lupen Dupa
Стесняюсь, но таки спрошу вас о том, в каком лютом Мухосранске вы обретаетесь, что там открытие газа, и его поджиг выполняются в два приёма? Мне нужно знать точно, чтобы избегать этого населённого пункта, всеми силами...:)
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6 час.
Н
НС
зря вы так!  У очень многих людей в самых обычных городах газ зажигается спичками - ничего особенного. Особенно если люди пожилые,пенсионеры - они так привыкли,да и денег у них нет на навороченную плиту, живут с той,какая есть. Кроме спичек есть ещё пьезозажигалки, есть зажигалки от сети(которые громко трещат), а можно просто взять одноразовую зажигалку в которой кончился газ и зажигать искрами от неё. Наконец - на дачах часто плиты старые.
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2 час.
Н
НС
Все статейки этой мадам пронизаны ненавистью к мужчинам, самовосхвалением и превращением отношений между мужчинами и женщинами в товарно-денежные отношения. А далее у неё всегда один вывод:  мужчины недостойны современных женщин. Ну-ну... Пока вы упражняетесь в своей ненависти - женщины поумнее вполне себе нормально существуют в браке. И не нуждаются в ваших глупостях.
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2 час.

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