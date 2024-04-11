То тут, то там читаю об инфляции женских тел, назовем это так. Мол, пока женщина молода и прекрасна, а также стройна, она легко может жить припеваючи, выставлять требования, ждать ухаживаний и подарков.
Говорите, женское тело обесценивается? Мужское обесценивается еще сильнее!
Комментарии
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Lupen Dupa
Стесняюсь, но таки спрошу вас о том, в каком лютом Мухосранске вы обретаетесь, что там открытие газа, и его поджиг выполняются в два приёма? Мне нужно знать точно, чтобы избегать этого населённого пункта, всеми силами...:)
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6 час.
Н
НС
зря вы так! У очень многих людей в самых обычных городах газ зажигается спичками - ничего особенного. Особенно если люди пожилые,пенсионеры - они так привыкли,да и денег у них нет на навороченную плиту, живут с той,какая есть. Кроме спичек есть ещё пьезозажигалки, есть зажигалки от сети(которые громко трещат), а можно просто взять одноразовую зажигалку в которой кончился газ и зажигать искрами от неё. Наконец - на дачах часто плиты старые.
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2 час.
Н
НС
Все статейки этой мадам пронизаны ненавистью к мужчинам, самовосхвалением и превращением отношений между мужчинами и женщинами в товарно-денежные отношения. А далее у неё всегда один вывод: мужчины недостойны современных женщин. Ну-ну... Пока вы упражняетесь в своей ненависти - женщины поумнее вполне себе нормально существуют в браке. И не нуждаются в ваших глупостях.
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2 час.
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