Жена Дмитрий Тарасова трогательно поздравила дочь с днем рождения и подделась ее чудесными фото

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко показала свою чудесную дочь. Телеведущая и обладательница титула «Вице-мисс Россия-2014» Анастасия Костенко счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым.
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