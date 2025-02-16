Киев решил сорвать мирные переговоры в Саудовской Аравии

Будни мужчин. Все что нам интересно

Делегация Украины не поедет в Саудовскую Аравию для участия в переговорах вместе с Россией и США. Об этом в видеоинтервью украинскому телевидению заявил Михаил Подоляк – советник Андрея Ермака, руководителя Офиса президента Украины.