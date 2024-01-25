Политолог Бортник: НАТО распадется после поражения Украины

Поражение украинской стороны приведет к фактическому развалу Североатлантического альянса. Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью на YouTube-канале «Вышка».
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