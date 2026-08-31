Телеведущая Татьяна Лазарева посочувствовала родителям школьников

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила в Telegram-канале, что подготовку к школе вспоминает с содроганием.
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