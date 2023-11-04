Тверской императорский дворец проведет музыкально-театрализованное мероприятие в «Ночь искусств»

Уже сегодня, 4 ноября, в Тверском императорском дворце пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». В программе акции состоится показ музейно-театрализованного мероприятия «Козьма Захарьич Минин-Сухорук».
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