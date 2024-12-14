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Все вышли из операционной: в госпиталь доставили пациента с угрозой для окружающих

Все вышли из операционной: в госпиталь доставили пациента с угрозой для окружающих

Русский компас Фото: Belkin Alexey/globallookpress. Со скальпелем в руках остался только один хирург с позывным Кастет.

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Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Позывной переименовать в СУПЕР.
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11 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Я не знаю кто хирургу дал этот позывной Кастет,но он оправдал и отработал его на все 200%.Хирург сказал,медлить нельзя дорога каждая минута,меня так учили мои родители.От себя добавлю слова из песни Розембаума,лечить так лечить,гулять так гулять.Большое Русское Благодарю и низкий Вам поклон от всех нас за то,что вы спасаете жизни нашим защитникам,это чей-то сын,муж,брат и просто наш человек земли русской.У вас золотые руки Вы хирург от Бога.Желаю скорейшего выздоровления нашему бойцу.А хирургу нашему,семь футов под килем и полный штиль на фарваторе.Победа будет за нами!!!
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10 час.
Владимир Соловьев
&quot;О поступке военного хирурга  президенту России рассказала главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова&quot;. МАРИНА УМНИЦА И КРАСАВИЦА!
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8 час.

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