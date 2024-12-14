Все вышли из операционной: в госпиталь доставили пациента с угрозой для окружающих

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Сергей Татаринцев

Я не знаю кто хирургу дал этот позывной Кастет,но он оправдал и отработал его на все 200%.Хирург сказал,медлить нельзя дорога каждая минута,меня так учили мои родители.От себя добавлю слова из песни Розембаума,лечить так лечить,гулять так гулять.Большое Русское Благодарю и низкий Вам поклон от всех нас за то,что вы спасаете жизни нашим защитникам,это чей-то сын,муж,брат и просто наш человек земли русской.У вас золотые руки Вы хирург от Бога.Желаю скорейшего выздоровления нашему бойцу.А хирургу нашему,семь футов под килем и полный штиль на фарваторе.Победа будет за нами!!!