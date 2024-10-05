ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков За последние годы, по поручению президента РФ Владимира Путина, в стране сформирована целая система поддержки просвещения и воспитания, сообщил первый замруководителя администрации российского лидера Сергей Кириенко.
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