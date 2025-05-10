Geo: Пакистан приступил к крупномасштабной военной операции против Индии

Стало известно, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. «Пакистан начал крупномасштабную военную операцию… в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — указал телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.