Geo: Пакистан приступил к крупномасштабной военной операции против Индии

Стало известно, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. «Пакистан начал крупномасштабную военную операцию… в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — указал телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.
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