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Зелёный – главный цвет сентября: 6 вариантов маникюра на осень-2026

Зелёный – главный цвет сентября: 6 вариантов маникюра на осень-2026

Зелёная палитра сезона оказалась настолько разнообразной, что подходящий оттенок найдётся и для любителей нюда, и для поклонниц тёмных ногтей Оливковый Самый очевидный кандидат на звание главного зелёного оттенка этого месяца.

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