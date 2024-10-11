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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футболист 5-го французского дивизиона умер от разрыва аневризмы. Потерял сознание во время матча, через несколько дней скончался в больнице

34-летний игрок «Ля Шатеньери» Алексис Лескай потерял сознание во время субботнего матча против резервной команды «Анжера».

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