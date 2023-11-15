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Медведев о победе над Зверевым: «Психологически это был очень сложный матч»

Он выиграл 7:6(7), 6:4 и первым вышел в полуфинал. «Психологически это был очень сложный матч. Я отлично начал, классно играл.

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