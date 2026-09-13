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Эскизное проектирование российской миссии «Венера-Д» планируется завершить к 2028 году

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) приступил к этапу эскизного проектирования космической миссии «Венера-Д».

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