Южный Федеральный

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В Британии заявили о новых жертвах высокой цены на газ

В Британии заявили о новых жертвах высокой цены на газ

В Великобритании, вслед за мясоперерабатывающими заводами, которые заявили об огромных проблемах из-за дефицита сухого льда для хранения и перевозки продукции, еще одна продовольственная отрасль стала потенциальной жертвой энергетического кризиса.

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