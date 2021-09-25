В Британии заявили о новых жертвах высокой цены на газ

В Великобритании, вслед за мясоперерабатывающими заводами, которые заявили об огромных проблемах из-за дефицита сухого льда для хранения и перевозки продукции, еще одна продовольственная отрасль стала потенциальной жертвой энергетического кризиса.
В Великобритании, вслед за мясоперерабатывающими заводами, которые заявили об огромных проблемах из-за дефицита сухого льда для хранения и перевозки продукции, еще одна продовольственная отрасль стала потенциальной жертвой энергетического кризиса.
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