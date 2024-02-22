Нейроинтерфейсы в борьбе с фантомными болями

Ученые – участники проекта «Фундаментальные и прикладные нейротехнологии» Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем(Института ИИ) МГУ получили результаты исследования, которые в будущем будут использованы для создания нейроинтерфейсов с целью подавления фантомных болей.