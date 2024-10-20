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Пора пустить Украину под откос. Россия перерезает Киеву «артерии войны»

Пора пустить Украину под откос. Россия перерезает Киеву «артерии войны»

Чтобы заставить противника паниковать, а затем и капитулировать — надо нарушить его военную логистику: взять под огневой контроль дороги, взорвать мосты и уничтожить как можно больше подвижного состава.

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Комментарии
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РФ
Раиса Фазлетдинова
И как ЭТО, наконец-то, дошло  до умов военных, что нужно перекрывать&quot;кислород&quot;, разрушая мосты, железные дороги...? Неужели этому не учат  в военных училищах?  Ещё бы закрыть границу , не давая сбежать из страны олигархам и ВРАГам НАРОДА  с награбленным и отправленным в офшоры капиталом. Было бы ещё лучше.
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