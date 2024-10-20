Пора пустить Украину под откос. Россия перерезает Киеву «артерии войны»

РФ

Раиса Фазлетдинова

И как ЭТО, наконец-то, дошло до умов военных, что нужно перекрывать"кислород", разрушая мосты, железные дороги...? Неужели этому не учат в военных училищах? Ещё бы закрыть границу , не давая сбежать из страны олигархам и ВРАГам НАРОДА с награбленным и отправленным в офшоры капиталом. Было бы ещё лучше.