Главы сельских поселений Новоаннинского района исполнили свой гражданский долг Сегодня, 18 сентября, в единый день голосования главы сельских поселений Новоаннинского района одними из первых пришли на избирательные участки, чтобы принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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