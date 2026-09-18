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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Главы сельских поселений Новоаннинского района исполнили свой гражданский долг

Главы сельских поселений Новоаннинского района исполнили свой гражданский долг Сегодня, 18 сентября, в единый день голосования главы сельских поселений Новоаннинского района одними из первых пришли на избирательные участки, чтобы принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

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