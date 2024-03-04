Погибли миллионы людей: какие шесть пандемий страшнее ковида уже пережило человечество Елена ГалицкаяПланета практически каждый век сталкивается со смертоносными эпидемиями, убивающими сотни тысяч и даже миллионы человек.
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