Территориальная оборона: FPV-дрон, управляемый студентом, может быть эффективнее, чем автомат в руках ветерана 06.
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Территориальная оборона: FPV-дрон, управляемый студентом, может быть эффективнее, чем автомат в руках ветерана 06.
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