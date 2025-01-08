Правила оформления телефонных номеров для мигрантов станут строже

Иностранным гражданам усложнят процедуру покупки российских сим-карт. Согласно закону о поправках в Федеральный закон «О связи», который вступает в силу с 1 января 2025 года, приобретать их можно будет только в салонах связи и только при очном присутствии, а от будущего абонента потребуется целый пакет документов, включая биометрию.