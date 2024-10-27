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Не проспать газовую ОПЕК

Не проспать газовую ОПЕК

Два месяца, с середины декабря 1949-го по середину февраля 1950 года, провел в России великий кормчий Мао Цзэдун, находясь преимущественно на даче Сталина в ожидании подписания Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР сроком на 30 лет.

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