Повальная мобилизация на Украине: Киев, Ивано-Франковск, Чернигов

Мобилизация на территории бывшей Украины выходит на новый уровень в Ивано-Франковской области. Отныне для того, чтобы мужчина призывного возраста (напомним, с 18 до 59 лет) мог лечь в больницу, необходимо получить особое разрешение военкома.