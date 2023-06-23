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  • Ol Solos
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Повальная мобилизация на Украине: Киев, Ивано-Франковск, Чернигов

Повальная мобилизация на Украине: Киев, Ивано-Франковск, Чернигов

Мобилизация на территории бывшей Украины выходит на новый уровень в Ивано-Франковской области. Отныне для того, чтобы мужчина призывного возраста (напомним, с 18 до 59 лет) мог лечь в больницу, необходимо получить особое разрешение военкома.

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