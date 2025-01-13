Акушер Жарова рассказала, как восстановиться после родов

Акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мария Жарова рассказала, что для восстановления после родов женщине необходимо правильно питаться, отдыхать и постепенно вводить физическую активность.
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